Анонсы: Представлены OnePlus Buds Pro 3 с двумя ЦАП, адаптивным ANC и настройкой Dynaudio

MForum.ru

Анонсы: Представлены OnePlus Buds Pro 3 с двумя ЦАП, адаптивным ANC и настройкой Dynaudio

21.08.2024, MForum.ru

OnePlus только что представила следующее поколение Pro Buds. Новинку презентовал певец и автора песен Анува Джайна. Новая модель обеспечивает лучшее качество звука, более сильное шумоподавление и немного лучшее время автономной работы.

Анонсы: Представлены OnePlus Buds Pro 3 с двумя ЦАП, адаптивным ANC и настройкой Dynaudio

OnePlus Buds Pro 3 получили систему из двух динамиков с 11-миллиметровыми вуферами и 6-миллиметровыми твитерами. От Pro 2 buds их отличает новая система с двумя ЦАП, первая в серии. Один ЦАП питает вуфер, другой подключен к твитеру. Кроме того, конструкция вуфера теперь использует два магнита, что является еще одним улучшением по сравнению с Pro 2 buds. И вуфер, и твитеры также получили новые диафрагмы. По словам OnePlus, эти изменения приводят к мощным басам и четким высоким частотам. Наушники были настроены датским производителем акустических систем Dynaudio.

Анонсы: Представлены OnePlus Buds Pro 3 с двумя ЦАП, адаптивным ANC и настройкой Dynaudio

Новая система адаптивного шумоподавления автоматически регулирует уровень шумоподавления. Например, когда вы выходите из тихого офиса и идете по шумной улице, система ANC может увеличить шумоподавление до 50 дБ (по сравнению с 48 дБ у Pro 2).

Анонсы: Представлены OnePlus Buds Pro 3 с двумя ЦАП, адаптивным ANC и настройкой Dynaudio

OnePlus утверждает, что адаптивное ANC может продлить срок службы батареи, поскольку неоправданно высокий уровень ANC разряжает батарею быстрее, не имея большой практической разницы с более низким уровнем. Однако улучшение, судя по времени автономной работы, довольно незначительное.

Анонсы: Представлены OnePlus Buds Pro 3 с двумя ЦАП, адаптивным ANC и настройкой Dynaudio

Каждый наушник получил аккумулятор емкостью 58 мАч и может работать до 10 часов с выключенным ANC или до 6 часов с включенным адаптивным ANC (по сравнению с 60 мАч, 9 часами и 6 часами в старой модели).

Анонсы: Представлены OnePlus Buds Pro 3 с двумя ЦАП, адаптивным ANC и настройкой Dynaudio

В чехле установлен аккумулятор емкостью 566 мАч, что увеличивает общее время прослушивания до 43 часов без шумоподавления и 25,5 часов с адаптивным ANC. Зарядка осуществляется либо через USB-C (что занимает 70 минут), либо по беспроводной сети (2 часа 30 минут). При проводной подзарядке 10 минут зарядки будет достаточно для 13 часов прослушивания.

Анонсы: Представлены OnePlus Buds Pro 3 с двумя ЦАП, адаптивным ANC и настройкой Dynaudio

OnePlus Buds Pro 3 оснащены 3 микрофонами и датчиком Voice Pick Up (VPU) в каждом наушнике. Класс защиты IP55 от пыли и воды (сами наушники, кейс защиты не имеет). Новинка доступна в двух цветах: Midnight Opus и Lunar Radiance.

Анонсы: Представлены OnePlus Buds Pro 3 с двумя ЦАП, адаптивным ANC и настройкой Dynaudio

Подключение осуществляется через Bluetooth 5.4 с кодеками LHDC 5.0 и AAC. Кроме того, поддерживаются Google Fast Pair и Spatial Audio. Обратите внимание, что минимальная задержка такая же, как и раньше, 94 мс.

Анонсы: Представлены OnePlus Buds Pro 3 с двумя ЦАП, адаптивным ANC и настройкой Dynaudio

OnePlus Buds Pro 3 доступны в США и Канаде на oneplus.com по рекомендованной розничной цене 180 долларов США/270 канадских долларов. В течение ограниченного времени цена снижена на 30 долларов США/40 канадских долларов, а студенты могут получить дополнительную скидку 15% (предложение заканчивается 20 сентября). Pro 3 buds также будут продаваться на Amazon, начиная с конца сентября или начала октября.

В Европе новинка доступна в Великобритании за 200 фунтов стерлингов, хотя есть временная скидка в 20 фунтов стерлингов. В ЕС цена составляет 200 евро со скидкой 20 евро. Также в ближайшее время ожидается появление новинки в Индии.

Анонсы: Представлены OnePlus Buds Pro 3 с двумя ЦАП, адаптивным ANC и настройкой Dynaudio

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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