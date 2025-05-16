Анонсы: Vivo V50 Elite Edition в комплекте с Vivo TWS 3e Buds появился в Индии

16.05.2025, MForum.ru

Vivo V50 был выпущен в Индии в феврале, теперь устройство снова в центре внимания за счет появления премиальной версии. Причем, она лишь немного дороже, чем обычная модель 12/512 ГБ.

Новинка получила имя Vivo V50 Elite Edition и оценена в 42 000 индийских рупий. Для сравнения, телефон 12/512 ГБ без дополнений обойдется в 41 000 рупий, а самая дешевая обычная модель 8/128 ГБ стоит 35 000 рупий. Elite Edition уже доступна на Amazon, Flipkart и в розничных магазинах партнеров.

В комплект поставки Vivo V50 Elite Edition входят наушники Vivo TWS 3e Buds. Они оснащены 11-миллиметровыми драйверами, 30 дБ активного шумоподавления и выдерживают до 8,5 часов автономной работы на одной зарядке. За счет зарядного кейса автономность возрастает до 36 часов с включенным ANC. Также отметим класс защиты IP54, поддержку Google Fast Pair, многоточечное подключение и режим малой задержки 88 мс для игр.

Также в комплект поставки Vivo V50 Elite Edition входят зарядное устройство мощностью 90 Вт (емкость АКБ телефона составляет 6000 мАч), а также USB-кабель и защитным чехол. При этом цветовая гамма Vivo V50 Elite Edition включает в себя только цвет Rose Red, наушники TWS 3e — в цвете Dark Indigo.

Технически Vivo V50 представляет собой среднебюджетный смартфон с 6,77-дюймовым OLED-дисплеем 1080p+ 120 Гц и чипсетом Snapdragon 7 Gen 3. Смартфон имеет рейтинг IP68/IP69. V50 выпускается с Android 15 из коробки и получит 3 обновления ОС и исправления безопасности в течение 4 лет.

Фоточасть включает в себя основную камеру 50 МП (1/1,55 дюйма, OIS) и сверхширокоугольный сенсор 50 МП (119°). Для сэлфи служит 50 МП сенсор с широкоугольным объективом 21 мм и возможностью записи видео 4K. Камера была разработана совместно с Zeiss и оснащена 7 портретными стилями Zeiss, а также (эксклюзивно для Индии) портретной студией в свадебном стиле. Vivo также включила в нее встроенный ИИ с функцией AI 3D Studio Lighting 2.0.