Анонсы: Redmi Buds 7S представлены официально

MForum.ru
07.04.2025,
Redmi официально открыла предварительный заказ на новые беспроводные наушники-вкладыши Redmi Buds 7S. Преемник прошлогодних Redmi Buds 6S разработан для «обеспечения высочайшего уровня акустических характеристик, шумоподавления и интеллектуального подключения».
Redmi Buds 7S построены на основе флагманской двухдрайверной акустической архитектуры, сочетающей 12,4-миллиметровый динамический драйвер с титановым покрытием и 5,5-миллиметровый микропьезоэлектрический керамический блок. Эта настройка обеспечивает насыщенный звук с детализированными высокими частотами и насыщенными басами. Для дополнительной персонализации наушники предлагают пять предустановок эквалайзера и сертифицированы NetEase Cloud Music, как официальным партнером по оборудованию.
Функция персонализации звука на основе SoundID анализирует предпочтения пользователя по слуху с помощью быстрого теста, а затем соответствующим образом настраивает вывод звука. Независимо от того, являетесь ли вы поклонником чистого вокала или глубоких басов, система подстраивает звук под ваш вкус. Также поддерживается пространственное аудио, работающее на основе разработанного Xiaomi алгоритма HRTF, который обеспечивает 360-градусное объемное звучание, идеально подходящее для фильмов и игр.
Оснащенные двумя микрофонами, Buds 7S поддерживают интеллектуальное активное шумоподавление с двумя режимами — глубоким и сбалансированным (адаптивной системой, которая подстраивается под окружающую среду). Устойчивость к шуму ветра составляет до 9 м/с, что обеспечивает четкие звонки даже на открытом воздухе.
Наушники обеспечивают до 6,5 часов воспроизведения без подзарядки и 32 часа с кейсом. 10-минутная зарядка обеспечивает 2 часа использования. Дополнительные функции включают подключение двух устройств, быстрое сопряжение, настраиваемые элементы управления через приложение Xiaomi Earbuds и поддержку новейшего Cloud Light Effect 2.0 с обновленными индикаторами уровня заряда батареи.
Redmi Buds 7S оценены в 199 юаней (~$27) и доступны в трех оттенках: Snow White, Lake Green и Midnight Black.
© Антон Печеровый,
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