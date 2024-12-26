Анонсы: OnePlus Buds Ace 2 представлены официально

26.12.2024, MForum.ru

В Китае OnePlus официально представила Buds Ace 2, преемника прошлогодних Buds Ace. Новинка оценена в стоят 169 юаней ($23), но первые покупатели смогут получить их по цене 159 юаней ($21,78).

OnePlus Buds Ace 2 предлагают исключительные впечатления от звука с прочной, легкой (4,2 г на наушник) конструкцией и расширенными функциями. Они доступны в цветах Submarine Black и Shadow Green с гладким и устойчивым к отпечаткам пальцев покрытием. Также покрытие отличается превосходной износостойкостью и устойчивостью к царапинам, что делает их универсальным выбором для аудиофилов, геймеров и обычных пользователей.

OnePlus Buds Ace 2 могут похвастаться 12,4-миллиметровыми динамическими драйверами, обеспечивающими насыщенные басы и детальное качество звука с поддержкой технологии BassWave 2.0, которая интеллектуально анализирует и усиливает басовые тона для более захватывающего опыта.

Новинка поддерживает 10 уровней регулировки басов, что позволяет пользователям точно настраивать свои предпочтения прослушивания. Для реалистичного опыта 3D-пространственная аудиосистема окружает вас звуком, идеально подходящим для игр или просмотра фильмов.

Наушники поддерживают активное шумоподавление (ANC) вместе с двухмикрофонным шумоподавлением AI для обеспечения четких звонков даже в шумной обстановке. Поддерживается и режим прозрачности окружающего пространства, который позволяет пользователям оставаться в курсе своего окружения, наслаждаясь своим звуком.

OnePlus Buds Ace 2 сертифицированы TÜV Rheinland на долговечность и проходят строгие испытания для обеспечения качества. Это включает в себя экстремальное температурное тестирование при 55 °C, более 20 000 циклов открывания крышки, испытание на падение с высоты 1,5 метра для зарядного чехла и испытание на падение с высоты 1,8 метра для наушников. Эти сертификаты подчеркивают его устойчивость к длительному использованию и различным условиям.

Кроме того, OnePlus Buds Ace 2 отличаются превосходным временем автономной работы, предлагая до 43 часов воспроизведения (с зарядным чехлом и отключенным шумоподавлением). Благодаря 10 минутам быстрой зарядки пользователи могут наслаждаться 11 часами воспроизведения музыки. Каждый наушник оснащен аккумулятором емкостью 58 мАч, а в зарядном чехле находится аккумулятор емкостью 440 мАч. Устройство совместимо с Bluetooth 5.4, что обеспечивает стабильное соединение и сверхнизкую задержку всего 47 мс, что делает его идеальным для игр.

Класс защиты OnePlus Buds Ace 2 от воды и пыли – IP55, что делает их пригодными для тренировок и активного отдыха. Он поддерживает подключение двух устройств, что позволяет плавно переключаться между устройствами без повторного сопряжения. Кроме того, пользователи могут настраивать элементы управления и получать доступ к дополнительным функциям через приложение HeyMelody.