MForum.ru
03.09.2024,
Xiaomi анонсировала доступные TWS-наушники Redmi Buds 6 Lite. Они оснащены 12,4-миллиметровыми драйверами, системой активного шумоподавления (ANC), а общее время работы батареи составляет 38 часов (с зарядным чехлом).
Buds 6 Lite получили внутриканальный дизайн со съемными силиконовыми насадками и подключаются через Bluetooth 5.3. Уровень шумоподавления достигает 40 дБ, а также они оснащены функцией шумоподавления при звонках благодаря двум микрофонам. Кроме того, Buds 6 Lite поддерживают настройку эквалайзера через приложение Xiaomi Earbuds. Общее время воспроизведения составляет 38 часов с зарядным чехлом и 7 часов без дополнительной подзарядки.
Redmi Buds 6 Lite доступны в черном, синем и белом цветах. Цены установлены на уровне 20 евро/15 фунтов стерлингов. Новинка уже доступна по всей Европе в официальных каналах Xiaomi и у розничных партнеров.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
21.08. [Новинки] Анонсы: Представлены OnePlus Buds Pro 3 с двумя ЦАП, адаптивным ANC и настройкой Dynaudio / MForum.ru
19.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Smart Band 9 теперь доступен в Европе / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Pixel Buds Pro 2 на новом чипе Tensor A1 от Google представлены официально / MForum.ru
02.08. [Новинки] Анонсы: Представлены Poco Buds X1 с 40 дБ ANC и 12,4-миллиметровыми титановыми драйверами / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord 4 получил цельнометаллический корпус уникального дизайна / MForum.ru
03.09. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M05 может быть анонсирован в ближайшие недели / MForum.ru
03.09. [Новинки] Анонсы: TWS-наушники Redmi Buds 6 Lite представлены официально / MForum.ru
02.09. [Новинки] Компоненты: Snapdragon 6 Gen 3 появился на официальном сайте / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Vivo T3 Ultra замечен в GeekBench / MForum.ru
30.08. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 40 4G и Zero 40 5G представлены официально / MForum.ru
29.08. [Новинки] Анонсы: HMD анонсирует телефон Барби на базе Nokia 2660 Flip / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo T3 Pro со Snapdragon 7 Gen 3 и изогнутым дисплеем 120 Гц / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G45 в ярких цветах по доступной цене / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: POCO Pad 5G появился в Индии / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y03t официально представлен на Филлипинах / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark Go 1 получил экран 120 Гц и чипсет Unsioc / MForum.ru
22.08. [Новинки] Xiaomi представила планшет Redmi Pad SE 8.7 на мировом рынке. Изначально новинка появилась в Индии. / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: iQOO Z9s и iQOO Z9s Pro представлены официально / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Представлены OnePlus Buds Pro 3 с двумя ЦАП, адаптивным ANC и настройкой Dynaudio / MForum.ru
21.08. [Новинки] Слухи: Snapdragon 7s Gen 3 получит гораздо более быстрые GPU и CPU / MForum.ru
20.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Snapdragon 8 Gen 4 / MForum.ru
20.08. [Новинки] Анонсы: Tecno Phantom V Fold 2, V Flip 2 доступны для предварительного заказа перед анонсом / MForum.ru
19.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Smart Band 9 теперь доступен в Европе / MForum.ru
16.08. [Новинки] Анонсы: Доступный смартфон Redmi A3x появился в Индии / MForum.ru
16.08. [Новинки] Анонсы: Представлены Moto Watch 120 с металлическим корпусом и AMOLED-дисплеем / MForum.ru