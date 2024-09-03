Анонсы: TWS-наушники Redmi Buds 6 Lite представлены официально

03.09.2024, MForum.ru

Xiaomi анонсировала доступные TWS-наушники Redmi Buds 6 Lite. Они оснащены 12,4-миллиметровыми драйверами, системой активного шумоподавления (ANC), а общее время работы батареи составляет 38 часов (с зарядным чехлом).

Buds 6 Lite получили внутриканальный дизайн со съемными силиконовыми насадками и подключаются через Bluetooth 5.3. Уровень шумоподавления достигает 40 дБ, а также они оснащены функцией шумоподавления при звонках благодаря двум микрофонам. Кроме того, Buds 6 Lite поддерживают настройку эквалайзера через приложение Xiaomi Earbuds. Общее время воспроизведения составляет 38 часов с зарядным чехлом и 7 часов без дополнительной подзарядки.

Redmi Buds 6 Lite доступны в черном, синем и белом цветах. Цены установлены на уровне 20 евро/15 фунтов стерлингов. Новинка уже доступна по всей Европе в официальных каналах Xiaomi и у розничных партнеров.