Анонсы: Опубликован список смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 12 на Android 11

MForum.ru
04.08.2020,
Компания Xiaomi раскрыла список смартфонов, которые будут обновлены до MIUI 12 на Android 11. Все запланированные новинки разделены на 2 группы. Для устройств первой группы новая версия программного обеспечения уже тестируется, а для второй – пока только планируется.
На стадии тестирования MIUI 12 на Android 11 находится для Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite, Mi 10 Lite Zoom, Mi 10 Youth Edition, Redmi K30 Pro, Poco F2 Pro, Redmi K30 Poco X2, Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, СС 9 Pro, Mi Note 10 Lite и Mi 9T и Redmi K20. Среди запланированных к обновлению присутствуют Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Mi 9, Mi 9 Pro 5G, Mi 9 SE, Mi 9 Lite и CC 9 Meitu Edition, Mi A3, Redmi 10X Pro, Redmi 10X 5G, Redmi 10X 4G, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Redmi 9, Redmi 9C, Poco C3, Redmi 9A, Poco M2 Pro, Black Shark 3, Black Shark 3 Pro, Black Shark 3S, Black Shark 2, Black Shark 2 Pro, Redmi K20 Pro, K20 Pro Premium и Mi 9T Pro. Обновление устройств из первой группы ожидается уже в начале следующего месяца.
© Антон Печеровый,
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