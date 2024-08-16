Анонсы: Доступный смартфон Redmi A3x появился в Индии

16.08.2024, MForum.ru

Доступный смартфон Redmi A3x появился в Индии. Новинка предлагается в четырех цветах: черном Midnight Black, зелено-голубом Ocean Green, зеленом Olive Green и белом Starry White.

Redmi A3x базируется на чипсете SoC Unisoc T603 и работает под управлением Android 14 с оболочкой MIUI поверх. Xiaomi пообещала два крупных обновления Android и три года исправлений безопасности, но не раскрыла частоту их выпуска.

Redmi A3x оснащен 6,71-дюймовым дисплеем разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц с защитой Gorilla Glass 3 и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт.

В каплевидном вырезе экрана находится 5 Мп фронтальная камера, тыловая камера состоит из 8 Мп основного сенсора и вспомогательного сенсора, разрешение и назначение которого не уточняется.

Также в наличии разъем для наушников 3,5 мм, специальный слот для карт microSD, боковой сканер отпечатков пальцев и порт USB-C.

Конфигурации памяти 3 ГБ/64 ГБ и 4 ГБ/128 ГБ предлагаются по цене 6999 индийских рупий (85 долларов США) и 7999 индийских рупий (95 долларов США), соответственно.