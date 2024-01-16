Анонсы: Представлены Redmi Note 13 Pro 4G и Redmi Note 13 4G

16.01.2024, MForum.ru

Xiaomi представила смартфоны Redmi Note 13 Pro 4G и Redmi Note 13 4G. Как следует из названия моделей, новинки не поддерживают сети 5G. Зато они являются сами доступными предложениями актуальной серии смартфонов Note 13.

Redmi Note 13 Pro 4G оснащен чипсетом Helio G99, а Note 13 4G базируется на Snapdragon 685. Модель Pro оснащена 8/12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ встроенной памяти, а Note 13 получил 6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ встроенной памяти.

Оба телефона оснащены 6,67-дюймовыми AMOLED-экранами с частотой обновления 120 Гц, разрешением FHD+ и встроенными в дисплей сканерами отпечатков пальцев. Экран модели Pro защищен Gorilla Glass 5, а Note 13 — Gorilla Glass 3. Пиковая яркость экранов – 1300 нит.

Redmi Note 13 Pro оснащен основной камерой Samsung ISOCELL HP3 разрешением 200 МП (аналогично модели Note 13 Pro 5G) с 4-кратным зумом. Note 13 4G снабдили основной камерой разрешением 108 МП с 3-кратным зумом. В качестве вспомогательных оба телефона оснащены сверхширокоугольной камерой разрешением 8 МП и 2 Мп сенсором для съемки макро. Фронтальные камеры – 16 Мп. К сожалению, ни одно из двух устройств не поддерживает запись видео 4K, максимальное разрешение при съемке видео составляет 1080p.

Емкость АКБ Redmi Note 13 Pro и Note 13 – 5000 мАч, но модель Pro поддерживает более быструю зарядку на 67 Вт по сравнению с 33 Вт на стандартной модели. Оба телефона работают под управлением Android 13 с MIUI 14. Также отменим сертификат IP54 в части защиты от пыли и брызг.

Redmi Note 13 Pro 4G выпускается в черном Midnight Black, зеленом Forest Green и пурпурном Lavender Purple. Цены на комплектацию 8+256 ГБ составляют 300 евро, вариант 12+512 оценен в 350 евро. Redmi Note 13 4G доступен в черном Midnight Black, зеленом Ming Green и синем Ice Blue по цене 200 евро за версию 8+256 Гб.