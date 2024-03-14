Анонсы: Poco X6 Neo со 108 Мп камерой представлен официально

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Анонсы: Poco X6 Neo со 108 Мп камерой представлен официально

14.03.2024, MForum.ru

Poco X6 Neo дебютирует в Индии. Это третья и самая доступная модель в линейке бренда (после Poco X6 и Poco X6 Pro). Ранее этот смартфон был представлен в Китае как Redmi Note 13R Pro.

Анонсы: Poco X6 Neo со 108 Мп камерой представлен официально

Poco X6 Neo может похвастаться 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с минимальными рамками и защитой Corning Gorilla Glass 5. Разрешение экрана 2400 x 1080 пикселей (FHD+), что дает плотность пикселей 394 PPI. Также экран поддерживает частоту обновления до 120 Гц, затемнение PWM 1920 Гц, частоту дискретизации мгновенного касания 2160 Гц и пиковый уровень яркости 1000 нит.

Анонсы: Poco X6 Neo со 108 Мп камерой представлен официально

Основой аппаратной платформы Poco X6 Neo стал чипсет MediaTek Dimensity 6080 SoC, работающий в паре с оперативной памятью LPDDR4x и хранилищем UFS 2.2. Что касается программного обеспечения, из коробки это MIUI 14 на базе Android 13, но Poco X6 Neo гарантированно получает 2 обновления Android и 4 года исправлений безопасности.

Анонсы: Poco X6 Neo со 108 Мп камерой представлен официально

На задней панели Poco X6 Neo размещен основной датчик разрешением 108 МП с поддержкой 3-кратного зума. В паре с ним установлен датчик глубины разрешением 2 Мп. Для сэлфи предназначена 16-мегапиксельная камера.

Анонсы: Poco X6 Neo со 108 Мп камерой представлен официально

Poco X6 Neo также оснащен разъемом для наушников 3,5 мм и ИК-передатчиком, но не имеет слота для карт MicroSD, а динамик только один. Для биометрии используется боковой датчик отпечатков пальцев.

Анонсы: Poco X6 Neo со 108 Мп камерой представлен официально

Также отметим поддержку двух SIM-карт, 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.3, GNSS и USB Type-C. За автономность отвечает аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт.

Анонсы: Poco X6 Neo со 108 Мп камерой представлен официально

Poco X6 Neo доступен эксклюзивно на Flipkart в трех цветах: черном Astral Black, голубом Horizon Blue и золотом Martian Orange. Цены составляют 15 999 индийских рупий (190 долларов США) за версию 8+128 Гб и 17 999 индийских рупий (215 долларов США) за вариант 12+256 Гб. Первая продажа запланирована на 18 марта, 12:00 по восточному стандартному времени.

Анонсы: Poco X6 Neo со 108 Мп камерой представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com, gizmochina.com

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