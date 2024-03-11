Анонсы: POCO M6 5G Airtel Locked – самый дешевый 5G-смартфон на индийском рынке

11.03.2024, MForum.ru

Компания Poco анонсировала специальный вариант смартфона POCO M6 5G Airtel Locked для индийского рынка. Этот вариант рекламируется как самый дешевый смартфон с 5G на индийском рынке.

Poco M6 5G оснащен 6,74-дюймовым дисплеем разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц. Новинка базируется на процессоре MediaTek Dimensity 6100+. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Фоточасть Poco M6 5G включает в себя 5-мегапиксельную селфи-камеру и сдвоенную тыловую камеру с разрешением основного сенсора 50 Мп.

Также в активе новинки разъем для наушников 3,5 мм, боковой сканер отпечатков пальцев, разблокировка по лицу с помощью искусственного интеллекта, защита от брызг и пыли, Bluetooth 5.3 и возможность расширения виртуальной оперативной памяти до 8 ГБ. В программной части POCO M6 5G Airtel Locked работает под управлением Android 13 с оболочкой MIUI 14.

Цена POCO M6 5G Airtel Locked составляет 8799 рупий (106 долларов США) за модель с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Однако за эту цену предлагается устройство, привязанное к сетевым услугам Airtel. Варианты с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, а также 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти оценены в 10 499 и 11 999 рупий соответственно. В качестве бонуса предлагается пакет в 50 Гб. Купить новинку можно в цветах Orion Blue (голубой), Polaris Green (зеленый) и Galactic Black (черный).