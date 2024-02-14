Анонсы: Xiaomi Redmi A3 представлен в Индии

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Анонсы: Xiaomi Redmi A3 представлен в Индии

14.02.2024, MForum.ru

Как и ожидалось, Xiaomi выпустила смартфон Redmi A3 в Индии. Как следует из названия модели, это модель третьего поколения в линейке Redmi A, к которой относятся смартфоны начального уровня. Новинка должна сменить Redmi A2 и Redmi A1, которые были представлены в 2023 и 2022 годах, соответственно.

Анонсы: Xiaomi Redmi A3 представлен в Индии

Внешне Redmi A3 напоминает смартфон премиум-класса с гигантским круглым модулем камеры, несмотря на то, что это модель начального уровня. Он получил плоскую раму, а также стеклянную или кожаную заднюю панель.

Xiaomi Redmi A3 оснащен 6,7-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом. Разрешение экрана 1650 x 720 пикселей (HD+), частота обновления 90 Гц.

Основа аппаратной платформы Xiaomi Redmi A3 – чипсет MediaTek Helio G36 в сочетании с оперативной памятью LPDDR4x (3/4/6 Гб) и хранилищем eMMC 5.1 (64 или 128 Гб). В программной части новинка работает под управлением Android 13 с оболочкой MIUI 14. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядку мощностью лишь 10 Вт.

Анонсы: Xiaomi Redmi A3 представлен в Индии

На задней панели телефона разместилась 8-мегапиксельная камера в сочетании с вторичным датчиком разрешением всего 0,08 мегапикселя. На передней панели находится селфи-камера разрешением 5 Мп.

Как и любой бюджетный смартфон, Xiaomi Redmi A3 оснащен разъемом для наушников 3,5 мм и специальным слотом для карт MicroSD. Также имеется боковой датчик отпечатков пальцев и порт USB Type-C. Набор коммуникационных возможностей включает в себя SIM-карты, поддержку сетей 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.3 и GNSS.

Цена Redmi A3 в Индии составит 7299 / 8299 / 9299 индийских рупий за конфигурации 3+64 / 4+128 / 6+128 Гб, соответственно. Купить устройство можно будет в синем Lake Blue, черном Midnight Black и зеленым Oilive Green. Первые два варианта получили стеклянную заднюю панель, последний – отделку под кожу. Начало продаж – 23 февраля, новинка появится на сайтах Mi.com, Flipkart и в офлайн-магазинах по всей Индии.

Анонсы: Xiaomi Redmi A3 представлен в Индии

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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