Слухи: Раскрыты подробности об Oppo Find X2 Lite

07.04.2020, MForum.ru

В сети появилась информация о неанонсированном смартфоне Oppo Find X2 Lite. Технически эта новинка близка к Oppo Reno3 Youth.

Набор ожидаемых спецификаций Oppo Find X2 Lite включает в себя 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 1080x2400 точек, чипсет Snapdragon 765G (7 нм, 8 ядер, модем 5G X52), 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4025 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Тыловая камера сочетает сенсоры разрешением 48 (основной), 8 (широкоугольный), 2 (макро) и 2 (глубина сцены) Мп. Фронтальная камера – 32 Мп. В программной части речь идет о Color OS 7.0 на базе Android 10. Из любопытных особенностей отметим сохранившийся 3,5 мм аудиоразъем. Возможная цена Oppo Find X2 Lite на европейском рынке составит 500 евро.