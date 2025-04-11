Анонсы: Представлен Oppo Find X8 Ultra с улучшенными двумя телеобъективами 50 МП

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Анонсы: Представлен Oppo Find X8 Ultra с улучшенными двумя телеобъективами 50 МП

11.04.2025, MForum.ru

Oppo представила флагман 2025 года — Oppo Find X8 Ultra. В новинке улучшено все, что делало X7 Ultra великолепным – дизайн, аппаратная часть, камеры.

Анонсы: Представлен Oppo Find X8 Ultra с улучшенными двумя телеобъективами 50 МП

Oppo Find X8 Ultra претендует на звание самого тонкого флагманского камерофона — 8,78 мм (по сравнению с 9,5 мм у предшественника). Несмотря на уменьшение толщины, новинка прочнее, она получила ожидаемый рейтинг IP68 по защите от пыли и воды и IP69 от струй воды. Кроме того, Oppo заявляет о пятизвездочной устойчивости к падениям SGS.

Дисплей, по-видимому, не изменился, и это неплохо. В активе Oppo Find X8 Ultra 6,82-дюймовая 10-битная LTPO OLED-панель с частотой обновления 1-120 Гц, разрешением 3168x1440 пикселей и пиковой яркостью 1600 нит.

Анонсы: Представлен Oppo Find X8 Ultra с улучшенными двумя телеобъективами 50 МП

Платформу Find X8 Ultra производитель обновил до 8-ядерного чипсета Snapdragon 8 Elite, дополненного до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-9600 и до 1 ТБ хранилища UFS 4.1. Смартфон работает под управлением ColorOS 15 на базе Android 15.

Одним из значительных обновлений является кремний-углеродный аккумулятор емкостью 6100 мАч — это почти на 20% больше. Новый элемент поддерживает ту же проводную зарядку SUPERVOOC мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку AIRVOOC мощностью 50 Вт (также обратную беспроводную зарядку 10 Вт).

Анонсы: Представлен Oppo Find X8 Ultra с улучшенными двумя телеобъективами 50 МП

Find X8 Ultra выпускается в матово-черном, чисто-белом и розовом цветах — все с гладкими матовыми поверхностями как на металлических направляющих, так и на стеклянных панелях.

В активе Oppo Find X8 Ultra два новых физических элемента управления: кнопка быстрого доступа на верхней левой стороне телефона и кнопка быстрого доступа на нижней правой грани телефона. Кнопку быстрого доступа можно настроить для множества различных функций и приложений, в то время как кнопка быстрого доступа в основном выполняет функцию управления камерой. Она похожа на ту, что есть на Oppo Find X8 Pro.

Анонсы: Представлен Oppo Find X8 Ultra с улучшенными двумя телеобъективами 50 МП

Oppo обновила две зум-камеры на Find X8 Ultra, оставила основную камеру практически без изменений и понизила параметры сверхширокоугольной камеры (по крайней мере, на бумаге). Зато появилась новая камера True Chroma, которая используется для анализа цветовой температуры сцены и в тандеме с обработкой, настроенной Hasselblad, обеспечивает точную передачу оттенков кожи при любых условиях освещения.

Основная камера — это 23-мм f/1.8-модуль с тем же 50-мегапиксельным 1-дюймовым Sony LYT900, который использовался в прошлогоднем Find Ultra. Это самый большой датчик, используемый в современном смартфоне, и он примерно на 63% больше, чем основная камера в iPhone 16 Pro Max, и на 69% больше, чем 200-мегапиксельный основной датчик изображения Galaxy S25 Ultra, по данным Oppo.

Анонсы: Представлен Oppo Find X8 Ultra с улучшенными двумя телеобъективами 50 МП

Затем идут две камеры с перископическим зумом, обе улучшены по сравнению с предыдущим поколением. Короткий 3x сенсор LYT700 (1/1,56-дюймовый 50-мегапиксельноый сенсор), но его объектив представляет собой 70-миллиметровый (2,8x или 65 мм в старой версии) блок с гораздо более ярким объективом f/2.1 (f/2.6 в Find X7 Ultra). По заявлениям Oppo, сенсор на 105% больше, чем в 70-миллиметровом зуме Xiaomi 15 Ultra, и примерно на 300% больше, чем в 67-миллиметровом Galaxy S25 Ultra.

6-кратный 135-миллиметровый телеобъектив получил больший 1/1,95-дюймовый сенсор LYT600 (1/2,51 дюйма в Find X7 Ultra) со значительно более ярким объективом f/3.1 (по сравнению с f/4.3).

Однако сверхширокий объектив выглядит хуже — это объектив 15 мм f/2.0 и датчик Samsung JN5 1/2,75 дюйма; предыдущая модель использовала камеру 14 мм f/2.0 с большим датчиком 1/1,95 дюйма. Наконец, спереди находится та же сверхширокая камера 21 мм f/2.4 с автофокусировкой и датчиком LYT506 1/2,74 дюйма.

В программной части следующее поколение HyperTone Image Engine от Oppo улучшает вычислительные возможности и, в свою очередь, производительность при сложном освещении. Есть тональное отображение AI для лучшей глубины и детализации (Oppo заявляет, что особенно в сценах с подсветкой), а ProXDR улучшает яркость и цветовую информацию (Oppo заявляет о 4-кратном увеличении насыщенности данных).

Кроме того, Find X8 Ultra удваивает возможности замедленной съемки с 4k 120 кадров в секунду с Dolby Vision в придачу.

Oppo Find X8 Ultra поступит в продажу в Китае 16 апреля по цене 6499 юаней за базовую модель 12/256 ГБ, 6999 юаней за вариант 16/512 ГБ и 7999 юаней за версию 16 ГБ/1 ТБ.

Анонсы: Представлен Oppo Find X8 Ultra с улучшенными двумя телеобъективами 50 МП

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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