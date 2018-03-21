Анонсы: Lenovo S5 получил сдвоенную камеру и алюминиевый корпус

21.03.2018, MForum.ru

Компания Lenovo провела в Пекине пресс-конференцию, где рассказала о новых продуктах в лице Lenovo S5, Lenovo K5, версии Lenovo K5 Youth, HiFi-наушниках и смарт-карте. Смартфон Lenovo S5 выполнен в модном безрамочном дизайне и снабжен сдвоенной тыловой камерой.

В активе Lenovo S5 присутствуют 5,7-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ (2160x1080 точек), чипсет Qualcomm Snapdragon 625, 3/4 Гб ОЗУ и 32/64/128 Гб встроенной памяти (+слот microSD до 128 Гб).

Основная камера новинки представлена двумя 13 Мп сенсорами (первый отвечает за детализацию, второй – за цветопередачу), фронтальная – сенсором разрешением 16 Мп с поддержкой улучшателей фотографий на базе технологий искусственного интеллекта.

Емкость аккумулятора – 3000 мАч, а за счет технологии энергосбережения обеспечивается до 23 часов интенсивного использования. Из коммуникационных возможностей отметим поддержку двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS+ГЛОНАСС и USB Type-C. ОС – Android 8.0 Oreo с оболочкой ZUI 3.7 и поддержкой жестового управления. Материал корпуса новинки – алюминий серии 6000. Цена Lenovo S5 в версии с 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти составит 999 юаней ($157), вариант 4+64 Гб обойдется в 1199 юаней ($189), 4+128 Гб – 1499 юаней ($236). Прием предварительных заказов начинается 23 марта.