Анонсы: Объявлен список смартфонов, которые получат Xiaomi MIUI 12.5

18.01.2021, MForum.ru

Компания Xiaomi активно работает над релизом новой версии фирменной оболочки MIUI 12.5.

По заявлению производителя в обновленной оболочке основное внимание будет уделено улучшению защиты персональных данных и безопасности устройства, повышению производительности и плавности работы, а также ряду функций оформления (включая «суперобои»). Обновление до MIUI 12.5 получат: