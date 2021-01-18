Анонсы: Объявлен список смартфонов, которые получат Xiaomi MIUI 12.5

MForum.ru
18.01.2021,
Компания Xiaomi активно работает над релизом новой версии фирменной оболочки MIUI 12.5.
По заявлению производителя в обновленной оболочке основное внимание будет уделено улучшению защиты персональных данных и безопасности устройства, повышению производительности и плавности работы, а также ряду функций оформления (включая «суперобои»). Обновление до MIUI 12.5 получат:
© Антон Печеровый,
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