Слухи: Oppo F7 Youth будет оснащен AI селфи-камерой

MForum.ru
14.05.2018,
В прошлом месяце компания Oppo представила смартфон Oppo F7, получивший сэлфи-камеру разрешением 25 Мп. Oppo F7 Youth представляет собой несколько упрощенную версию этой модели.
Новинка оснащена одиночной тыловой камерой, а версия F7 Youth лишена дактилоскопического сенсора и выйдет только в варианте Diamond Black. В целом Oppo F7 Youth похож на представленный в конце апреля Oppo A3. В тоже время для сэлфи-камеры будет реализован функционал с AI-элементами, включая интеллектуальное улучшение фотографий. Спецификации не раскрываются. Но вполне возможно, что речь идет о чипсете Helio P60, 4 Гб ОЗУ, аккумуляторе емкостью 3400 мАч (без быстрой зарядки VOOC) и ОС Oreo 8.1 с оболочкой Color OS. Цена новинки составит порядка $260.
© Антон Печеровый,
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