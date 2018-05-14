Слухи: Oppo F7 Youth будет оснащен AI селфи-камерой

14.05.2018, MForum.ru

В прошлом месяце компания Oppo представила смартфон Oppo F7, получивший сэлфи-камеру разрешением 25 Мп. Oppo F7 Youth представляет собой несколько упрощенную версию этой модели.

Новинка оснащена одиночной тыловой камерой, а версия F7 Youth лишена дактилоскопического сенсора и выйдет только в варианте Diamond Black. В целом Oppo F7 Youth похож на представленный в конце апреля Oppo A3. В тоже время для сэлфи-камеры будет реализован функционал с AI-элементами, включая интеллектуальное улучшение фотографий. Спецификации не раскрываются. Но вполне возможно, что речь идет о чипсете Helio P60, 4 Гб ОЗУ, аккумуляторе емкостью 3400 мАч (без быстрой зарядки VOOC) и ОС Oreo 8.1 с оболочкой Color OS. Цена новинки составит порядка $260.