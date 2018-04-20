MForum.ru
20.04.2018,
Компания Vivo вывела на индийский рынок смартфон Vivo V9 Youth, более доступную версию Vivo V9. Разница цене между моделями составляет порядка 50 евро. Приобрести Vivo V9 можно за 18 999 индийских рупий, что эквивалентно 230 евро, тогда как старшая модель оценена в 22 290 индийских рупий (280 евро).
С точки зрения спецификаций Vivo V9 Youth несколько проще. «Сердцем» этого аппарата стал чипсет Snapdragon 450, тогда как оригинальная модель построена на базе Snapdragon 626. Тыловая камера Vivo V9 Youth представлена связкой модулей 16+2 Мп (вместо 16 +5 Мп). Разрешение фронтальной камеры Vivo V9 Youth составляет 16 Мп, тогда как у V9 использовался 24 Мп модуль. Также в активе Vivo V9 Youth присутствуют 6,3-дюймовый дисплей разрешением 1080x2280 точек (19:9, с вырезом под фронтальную камеру), 4 Гб ОЗУ и аккумулятор емкостью 3260 мАч. ОС – Android 8.1 Oreo с оболочкой Funtouch OS 4.0. Выпускаться Vivo V9 Youth будет в черном и золотистом цветах.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
11.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y71 – недорогой смартфон с экраном 18:9 / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: BLU Vivo One Plus – экран 18:9 и аккумулятор емкостью 4000 мАч / MForum.ru
22.03. [Новинки] Анонсы: Смартфон Vivo V9 получил экран с вырезом и 24 Мп камеру с AI / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo X21 со сканером отпечатка пальцев под экраном / MForum.ru
15.03. [Новинки] Слухи: Vivo V9 засветился на официальном сайте / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Vivo V9 Youth представлен в Индии / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Ulefone Power 5 снабдили аккумулятором 13 000 мАч / MForum.ru
20.04. [Новинки] Слухи: LG V40 с кодовым именем Storm могут представить в конце лета / MForum.ru
19.04. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон Honor 10 на базе чипсета Kirin 970 / MForum.ru
19.04. [Новинки] Анонсы: BLUBOO S3 – смартфон с большой батареей / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Meizu 15 представят 22 апреля / MForum.ru
18.04. [Общество] Это интересно: Новые смартфоны ZTE могут лишиться сервисов Google / MForum.ru
17.04. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 6X появится в 5 цветах / MForum.ru
17.04. [Новинки] Слухи: Moto E5 и Moto E5 Plus показались на качественных рендерах / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia XZ2 Premium – премиальный флагман с 4К-экраном / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: Представлен игровой смартфон Xiaomi Black Shark / MForum.ru
14.04. [Обзоры] Обзор детского планшета MonsterPad: Быстрый, технологичный, надёжный / MForum.ru
13.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Y6 (2018) – экран 18:9, Face Unlock и Android Oreo / MForum.ru
12.04. [Новинки] Слухи: LG V35 ThinQ получит 6-дюймовый дисплей и сдавленную камеру / MForum.ru
12.04. [Новинки] Слухи: Опубликован официальный тизер OnePlus 6 / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y71 – недорогой смартфон с экраном 18:9 / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: BLU Vivo One Plus – экран 18:9 и аккумулятор емкостью 4000 мАч / MForum.ru
10.04. [Новинки] Слухи: LG G7 ThinQ дебютирует 3 мая / MForum.ru
10.04. [Новинки] Это интересно: ZTE Iceberg – первый смартфон с двумя вырезами / MForum.ru
09.04. [Новинки] Анонсы: Smartisan Nut 3 представлен официально / MForum.ru