Анонсы: Vivo V9 Youth представлен в Индии

20.04.2018, MForum.ru

Компания Vivo вывела на индийский рынок смартфон Vivo V9 Youth, более доступную версию Vivo V9. Разница цене между моделями составляет порядка 50 евро. Приобрести Vivo V9 можно за 18 999 индийских рупий, что эквивалентно 230 евро, тогда как старшая модель оценена в 22 290 индийских рупий (280 евро).

С точки зрения спецификаций Vivo V9 Youth несколько проще. «Сердцем» этого аппарата стал чипсет Snapdragon 450, тогда как оригинальная модель построена на базе Snapdragon 626. Тыловая камера Vivo V9 Youth представлена связкой модулей 16+2 Мп (вместо 16 +5 Мп). Разрешение фронтальной камеры Vivo V9 Youth составляет 16 Мп, тогда как у V9 использовался 24 Мп модуль. Также в активе Vivo V9 Youth присутствуют 6,3-дюймовый дисплей разрешением 1080x2280 точек (19:9, с вырезом под фронтальную камеру), 4 Гб ОЗУ и аккумулятор емкостью 3260 мАч. ОС – Android 8.1 Oreo с оболочкой Funtouch OS 4.0. Выпускаться Vivo V9 Youth будет в черном и золотистом цветах.