Слухи: Появились подробности о Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro

14.09.2020, MForum.ru

Компания Xiaomi продолжает расширять серию Mi 10. Напомню, после запуска в феврале Mi 10 и Mi 10 Pro, эту серию уже пополнили Mi 10 Lite (для глобального рынка), Mi 10 Youth и Mi 10 Ultra (для рынка Китая). Теперь к релизу готовятся еще две новинки с поддержкой 5G – Mi 10T и Mi 10T Pro.

Новинки нацелены на мировой рынок, несколько дней назад их рендеры были замечены на Amazon, а ресурс MuyComputer дополнил информацию характеристиками. Ожидается, что Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro будут базироваться на Qualcomm Snapdragon 865, получат 6 (Mi 10T) / 8 (Mi 10 Pro) Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, а также 6,67-дюймовые дисплеи с частотой обновления 144 Гц. Из-за того, что экраны новинок будут не OELD, дактилоскопические сенсоры разместятся на боковых торцах. В фоточасти Xiaomi Mi 10T Pro ожидаются 108 Мп основной сенсор, 20 Мп сенсор со сверхширокоугольным объективом и 12 Мп сенсор телеобъективом. Разрешение фронтальной камеры составит 20 Мп. Отличием Xiaomi Mi 10T станет использование основного сенсора разрешением 64 Мп (вместо 108 Мп у Pro-версии). Емкость АКБ составит 5000 мАч. ОС - Android 10 с оболочкой MIUI 12. Дата анонса пока неизвестна.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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