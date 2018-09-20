Анонсы: Xiaomi Mi 8 Youth Edition – середнячок для молодежи

20.09.2018, MForum.ru

Компания Xiaomi официально анонсировала смартфон Mi 8 Youth Edition. Аппарат относится к среднему классу и ориентирован на молодежную аудиторию. Дизайн новинки сочетает металл, стекло и модную градиентную расцветку.

Диагональ экрана – 6,26 дюйма при разрешении 2280х1080 точек. В соответствии с актуальными трендами экран Xiaomi Mi 8 Youth Edition получил вырез в верхней части, где разместились разговорный динамик и 24 Мп камера с сенсором Sony IMX576 и апертурой объектива f/1.8.

Тыловая камера сдвоенная, 12 + 5 Мп (Sony IMX 363 с апертурой f/1.9 + Samsung S5K5E8). Для улучшения качества снимков используются технологии на основе искусственного интеллекта.

Внутри Xiaomi Mi 8 Youth Edition нашлось место для чипсета Qualcomm Snapdragon 660, 4/6 Гб оперативной памяти, 64/128 Гб встроенной памяти, а также аккумулятора емкостью 3350 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0. Цена Xiaomi Mi 8 Youth Edition составит 1399, 1699 и 1999 юаней за версии с 4/64, 6/64 и 6/128 Гб, соответственно. Продажи начнутся 25 сентября.