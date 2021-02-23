Анонсы: Складной смартфон Huawei Mate X2 представлен официально

MForum.ru
23.02.2021,
Компания Huawei официально анонсировала новое поколение складных смартфонов семейства Mate. В отличие от предшественника экран Huawei Mate X2 складывается вовнутрь. Технически речь идет о 8-дюймовой OLED-панели разрешением 2480x2200 точек и частотой обновления 90 Гц.
На внешней стороне Huawei Mate X2 разместился 6,45-дюймовый дисплей разрешением 2700x2160 точек (21:9) и отверстием под сдвоенную фронтальную камеру с основным модулем 16 Мп. Толщина Huawei Mate X2 достигает 14,7 мм (в разложенном виде – 4,4 мм), вес – 295 г. Внутри Huawei Mate X2 нашлось место для чипсета Kirin 9000, 8 Гб ОЗУ, 256/512 Гб встроенной памяти и батарее емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 55 Вт. Тыловая камера представлена связкой основного сенсора разрешением 50 Мп, 16 Мп широкоугольного сенсора, 12 Мп сенсора с телефотообъективом и 8 Мп сенсора с перископной оптикой. Из прочего отметим стереодинамики, поддержку NFC и дактилоскопический сенсор на боковом торце. ОС – Android 10 с оболочкой EMUI 11.0, в апреле ожидается обновление до Harmony OS. Начало продаж – 25 февраля. Новинку можно будет купить с голубом, розовом, белом и черном вариантах по цене 17999 юаней.
© Антон Печеровый,
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