Анонсы: Huawei Y6s появился в России

MForum.ru
22.01.2020,
На российском рынке начались продажи смартфона Huawei Y6s. Новинка относится к начальному ценовому сегменту, но радует неплохим набором характеристик.
Основные спецификации Huawei Y6s включают в себя 6,09-дюймовый дисплей разрешением HD+, чипсет MediaTek Helio P35, 3 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, одиночную тыловую камеру разрешением 13 Мп, 8 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 3020 мАч. Отдельно отметим поддержку NFC. ОС – Android 9.0 с фирменной оболочкой EMUI 9.1. Стоимость Huawei Y6s составляет 9990 рублей.
© Антон Печеровый,
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