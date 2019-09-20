Анонсы: Фотофлагманы Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro представлены официально

MForum.ru
20.09.2019,
Компания Huawei официально представила смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro. Основной акцент сделан на фотовозможности. Кроме того, по словам дизайнеров Huawei, дизайн новинок создавался по мотивам профессиональных фотокамер Leica.
Тыловая камера новинок базируется на 40 Мп SuperSensing-сенсоре типа RYYB с апертурой объектива f/1,8 и оптической стабилизацией. В качестве вспомогательных в Huawei Mate 30 используются 8 Мп сенсор с телефото объективом и 16 Мп сенсор с широкоугольной оптикой.
В Huawei Mate 30 Pro дополнительных сенсоров три. Помимо 8 Мп сенсора c телефото объективом и ToF-сенсора, используется 40 Мп сенсор с широкоугольным объективом. В части съемки видео речь идет о 4К@60fps и слоу-мо видео с частотой 7680 кадров в секунду.
«Сердцем» Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro стал чипсет Huawei Kirin 990. Также новинки получили опциальную поддержку 5G-сетей и быструю зарядку SuperCharge (40 Вт в обычном режиме, 27 в беспроводном). Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей, дополнительно используется 3D-система сканирования лица.
Диагональ экрана Huawei Mate 30 составляет 6,62 дюйма при разрешении 2340 x 1080 точек, в Mate 30 Pro – 6,53 дюйма при разрешении 2400 x 1176 точек. Прочие спецификации Huawei Mate 30 включают в себя 6/8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 24 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 4200 мАч.
Mate 30 Pro будет доступен только в версии с 8 Гб ОЗУ, зато объем встроенной памяти может составлять не только 128 Гб, но и 256 Гб. Разрешение фронтальной камеры Mate 30 Pro – 32 Мп, а емкость аккумулятора – 4500 мАч. ОС новинок - Android 10 с EMUI 10, но без сервисов Google. Европейские цены Huawei Mate 30 начинаются от 799 евро, 4G вариант Huawei Mate 30 Pro с 8 и 256 Гб памяти обойдется в 1099 евро, а 5G-версия – 1199 евро. Российские цены пока не объявлены.
© Антон Печеровый,
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