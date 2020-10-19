Слухи: Раскрыты спецификации и рендеры Huawei Mate 40 Pro

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Слухи: Раскрыты спецификации и рендеры Huawei Mate 40 Pro

19.10.2020, MForum.ru

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Известный искатель утечек Роланд Квандт (Roland Quandt) опубликовал официальные рендеры смартфона Huawei Mate 40 Pro. По данным источника этот смартфон будет оснащен 6,76-дюймовым дисплеем разрешением 2772x1344 точек, что дает плотность изображения 456 ppi. Дисплей выполнен по технологии OLED, дактилоскопический сенсор размещен под дисплеем.

Слухи: Раскрыты спецификации и рендеры Huawei Mate 40 Pro

На задней панели Huawei Mate 40 Pro внимание привлекает оформление блока камер в виде черного диска. Конфигурация тыловой камеры Huawei Mate 40 Pro включает в себя основной сенсор разрешением 50 Мп (f/1.9), 20 Мп с широкоугольной оптикой (f/1.8) и 12 Мп сенсор с телефотообъективом. Завершающим штрихом является новая система лазерной фокусировки и двухцветная вспышка. В части записи видео новинка поддерживает разрешение 8К. Разрешение фронтальной камеры 13 Мп, для реализации жестового управления предусмотрен 3D-сенсор.

Внутри Huawei Mate 40 Pro ожидаются флагманский чипсет Kirin 9000 (в бенчмарках быстрее Snapdragon 865+), 8 (для Европы) / 12 (для Китая) Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4400 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт. Также будет поддерживаться реверсивная беспроводная зарядка. Из прочего можно отметить Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 и NFC. ОС – Android 10 с оболочкой EMUI 11.x без сервисов Google. Анонс Huawei Mate 40 Pro ожидается 22 октября.

Слухи: Раскрыты спецификации и рендеры Huawei Mate 40 Pro

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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