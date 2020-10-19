Слухи: Раскрыты спецификации и рендеры Huawei Mate 40 Pro

19.10.2020, MForum.ru

Известный искатель утечек Роланд Квандт (Roland Quandt) опубликовал официальные рендеры смартфона Huawei Mate 40 Pro. По данным источника этот смартфон будет оснащен 6,76-дюймовым дисплеем разрешением 2772x1344 точек, что дает плотность изображения 456 ppi. Дисплей выполнен по технологии OLED, дактилоскопический сенсор размещен под дисплеем.

На задней панели Huawei Mate 40 Pro внимание привлекает оформление блока камер в виде черного диска. Конфигурация тыловой камеры Huawei Mate 40 Pro включает в себя основной сенсор разрешением 50 Мп (f/1.9), 20 Мп с широкоугольной оптикой (f/1.8) и 12 Мп сенсор с телефотообъективом. Завершающим штрихом является новая система лазерной фокусировки и двухцветная вспышка. В части записи видео новинка поддерживает разрешение 8К. Разрешение фронтальной камеры 13 Мп, для реализации жестового управления предусмотрен 3D-сенсор.

Внутри Huawei Mate 40 Pro ожидаются флагманский чипсет Kirin 9000 (в бенчмарках быстрее Snapdragon 865+), 8 (для Европы) / 12 (для Китая) Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4400 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт. Также будет поддерживаться реверсивная беспроводная зарядка. Из прочего можно отметить Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 и NFC. ОС – Android 10 с оболочкой EMUI 11.x без сервисов Google. Анонс Huawei Mate 40 Pro ожидается 22 октября.