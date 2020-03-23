Анонсы: В России начался прием предзаказов на Huawei P40 Lite и Lite E

23.03.2020, MForum.ru

Компания Huawei начала прием предварительных заказов на смартфоны P40 Lite и Lite E от покупателей из России. В качестве бонусов покупателям предлагаются смартбраслеты Huawei P40 Lite и Lite E, соответственно.

Напомню, основные спецификации Huawei P40 Lite включают в себя 6,4-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, чипсет Kirin 810, 6 Гб ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти, Quad-камеру с основным сенсором разрешением 48 Мп, аккумулятор на 4200 мАч с 40-Вт быстрой зарядкой и EMUI 10 на Android 10 с Huawei App Gallery. Цена Huawei P40 Lite в России составит 19 990 рублей. Основные упрощения Huawei P40 Lite E включают в себя чипсет Kirin 710F, строенную тыловую камеру (без сенсора для макросъемки), 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, АКБ емкостью 4000 мАч и ОС Android 9 Pie. Купить Huawei P40 Lite E можно за 12 990 рублей.