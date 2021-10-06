Анонсы: Huawei Nova 8i появился в России

MForum.ru
06.10.2021,
Компания Huawei объявила о старте продаж смартфона Nova 8i на российском рынке. Напомню, аппарат представляет собой смартфон на базе чипсета Snapdragon 662 оснащенный 6,67-дюймовым дисплеем разрешением 2376х1080 точек.
В активе Huawei Nova 8i присутствуют 64 Мп тыловая камера (вспомогательные 8 Мп ультраширокоугольный, 2 Мп макро, 2 Мп датчик глубины сцены), 16 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 4300 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт. ОС - EMUI 11 на Android 10. Купить Huawei Nova 8i с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти можно за 26 990 рублей в цветах «лунное серебро» и «звездное небо». В качестве бонуса за предзаказ предлагаются часы Watch Fit.
© Антон Печеровый,
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