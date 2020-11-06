Анонсы: Huawei nova 8 SE - 5G-смартфон с 64 Мп камерой и зарядкой 66 Вт

06.11.2020, MForum.ru

Компания Huawei официально представила смартфон Huawei nova 8 SE, получивший поддержку 5G-сетей и дизайн в стиле нового iPhone. Толщина новинки – 7,46 мм, вес – 178 грамм.

Диагональ OLED-экрана новинки – 6,53 дюйма при разрешении FHD+. В U-образном вырезе дисплея разместилась фронтальная камера разрешением 16 Мп с поддержкой распознавания по лицу. Конфигурация тыловой камеры включает в себя 64 Мп основной сенсор, 8 Мп с широкоугольной оптикой и два сенсора разрешением 2 Мп. Внутри Huawei nova 8 SE нашлось место для чипсета Dimensity 720/ Dimensity 800U, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 3800 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт (60% за 15 минут, 100% за 20 минут). ОС – Android 10 с оболочкой EMUI 10.1 без сервисов Google. Цена Huawei nova 8 SE на базе чипа Dimensity 720 составит 2599 юаней, на базе Dimensity 800U – 2699 юаней.