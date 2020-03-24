Анонсы: Складной Huawei Mate Xs появится в России

MForum.ru
24.03.2020,
Компания Huawei объявила о доступности на российском рынке смартфона Mate Xs. Прием предварительных заказов стартует 27 марта, начало продаж намечено уже на 31 марта.
Главная «фишка» Huawei Mate Xs – складной дисплей, диагональ которого составляет 8 дюймов в разложенном виде. В сложенном виде экран оказывается на наружных сторонах устройства. На лицевой стороне его диагональ составит 6,6 дюйма, а на тыловой – 6,38 дюйма. Внутри Huawei Mate Xs нашлось место для чипсета Kirin 990, 8 Гб ОЗУ, 512 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера с основным сенсором 40 Мп (а также 16 Мп с широкоугольной оптикой, 8 Мп с телефотообъективом и ToF-камера) и АКБ емкостью 4500 мАч. ОС – Android 10 с оболочкой EMUI 10. Цена Huawei Mate Xs составит 199 999 рублей.
© Антон Печеровый,
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