MForum.ru
24.05.2023,
Huawei добавила еще один смартфон среднего класса в серию Nova. Во внешности Nova Y91 внимание привлекают выемка, как у iPhone, и огромный остров камеры на задней панели. Хотя сама фоточасть довольно скромная.
На задней панели Huawei Nova Y91 находится основная камера разрешением 50 Мп с апертурой f/1.8 и 2 Мп датчик глубины. Для селфи предназначена 8-мегапиксельная камера в вырезе экрана.
Huawei nova Y91 оснащен большим 6,95-дюймовым экраном разрешением 1080x2376 точек с частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации сенсорного экрана 270 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 680, 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ встроенной памяти.
Но больше всего привлекает внимание аккумулятор емкостью 7000 мАч. Мощность быстрой зарядки 22,5 Вт (зарядное устройство входит в комплект). Датчик отпечатков пальцев встроен в кнопку питания. В программной части речь идет о EMUI 13 от Huawei. Естественно поддержки 5G нет (из-за санкций в адрес Huawei).
Huawei nova Y91 будет доступен в цветах Moonlight Silver и Starry Black. Его размеры 171,6 х 79,9 х 8,9 мм, а вес 214 г. Однако информации о том, сколько будет стоить это устройство и когда оно станет доступным, на текущий момент нет.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
02.05. [Новинки] Слухи: Huawei назначила глобальный релиз серии P60 на 9 мая / MForum.ru
26.04. [Новинки] Анонсы: Wiko Hi Enjoy 60 5G – китайский смартфон от французской компании / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Band 8 представлен официально / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Enjoy 60X дебютировал с АКБ емкостью 7000 мАч / MForum.ru
12.04. [Новинки] Слухи: Huawei Enjoy 60X будет оснащен АКБ емкостью 7000 мАч / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: iQOO Pad и TWS Air Pro представлены официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Представлен iQOO Neo8 Pro с Dimensity 9200+ / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Nova Y91 представлен официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 30 Play NFC – АКБ 6000 мАч и NFC / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 Pro получит AMOLED-экран и зарядку 68 Вт / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 5G с Mediatek Dimensity 6080 представлен официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix представил смартфон Note 30 / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: iQOO Z7s 5G появился в Индии / MForum.ru
22.05. [Новинки] Слухи: iQOO Pad представят 23 мая / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Redmi A2 и Redmi A2+ дебютировали в Индии / MForum.ru
19.05. [Новинки] Слухи: Xiaomi Civi 3 дебютирует с чипсетом Dimensity 8200 Ultra / MForum.ru
19.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Narzo N53 с чипсетом Unisoc и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
18.05. [Новинки] Анонсы: Представлен HTC U23 Pro со 108 Мп камерой на базе Snapdragon 7 Gen 1 / MForum.ru
18.05. [Новинки] Это интересно: Lenovo вошла в ТОП5 производителей смартфонов в Европе и Латинской Америке / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30i получил чипсет Helio G85, 64 Мп строенную камеру и быструю зарядку 33 Вт / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 2 с чипсетом Dimensity 7050 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
16.05. [Новинки] Слухи: Появились изображения iQOO Neo 8 и Neo 8 Pro / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Oppo F23 5G дебютировал с экраном 120 Гц и Snapdragon 695 / MForum.ru
15.05. [Новинки] Слухи: Vivo S17e упомянули на официальном сайте / MForum.ru
15.05. [Новинки] Слухи: Nubia Z60 Fold получит 7,3-дюймовый дисплей / MForum.ru