Анонсы: Nova Y91 представлен официально

24.05.2023, MForum.ru

Huawei добавила еще один смартфон среднего класса в серию Nova. Во внешности Nova Y91 внимание привлекают выемка, как у iPhone, и огромный остров камеры на задней панели. Хотя сама фоточасть довольно скромная.

На задней панели Huawei Nova Y91 находится основная камера разрешением 50 Мп с апертурой f/1.8 и 2 Мп датчик глубины. Для селфи предназначена 8-мегапиксельная камера в вырезе экрана.

Huawei nova Y91 оснащен большим 6,95-дюймовым экраном разрешением 1080x2376 точек с частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации сенсорного экрана 270 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 680, 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ встроенной памяти.

Но больше всего привлекает внимание аккумулятор емкостью 7000 мАч. Мощность быстрой зарядки 22,5 Вт (зарядное устройство входит в комплект). Датчик отпечатков пальцев встроен в кнопку питания. В программной части речь идет о EMUI 13 от Huawei. Естественно поддержки 5G нет (из-за санкций в адрес Huawei).

Huawei nova Y91 будет доступен в цветах Moonlight Silver и Starry Black. Его размеры 171,6 х 79,9 х 8,9 мм, а вес 214 г. Однако информации о том, сколько будет стоить это устройство и когда оно станет доступным, на текущий момент нет.