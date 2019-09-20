Анонсы: Porsche Design Huawei Mate 30 RS представлен официально

MForum.ru
20.09.2019,
Одновременно с Huawei Mate 30 Pro состоялся анонс его люксовой версии с оформлением Porsche Design. Технически новинка базируется на Mate 30 Pro.
В ее активе присутствует 6,53-дюймовый OLED-экран, чипсет Kirin 990, основная камера с четырьмя сенсорами и аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой SuperCharge 40 Вт. В тоже время объем встроенной памяти вырос до 512 Гб, а оперативной – до 8 Гб. Естественно в наличии поддержка 5G-сетей. Впрочем, для Porsche Design Huawei Mate 30 RS основная изюминка заключается во внешнем виде с оригинальным оформлением задней панели. Для отделки используется высококачественная кожа красного или черного цветов, а камера скрывается за прямоугольной стеклянной вставкой. Цена Porsche Design Huawei Mate 30 RS составит 2095 евро.
© Антон Печеровый,
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