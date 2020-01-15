Слухи: Huawei P40 показался на рендерах

15.01.2020, MForum.ru

В интернете появились изображения смартфона Huawei P40, позволяющие рассмотреть особенности внешности новинки.

Судя по рендеру, новинка получит строенную тыловую камеру с оптикой Leica, а также сдвоенную фронтальную камеру в вырезе экрана. Корпус аппарата выполнен из стекла и металла, а из разъемов сохранится только USB Type C. Таким образом, рендер опровергает более раннюю утечку о скругленном стекле с четырех сторон. Впрочем, в пояснении к рендеру указано, что это именно Huawei P40. Huawei P40 Pro может получить более функциональную камеру (к примеру, с дополнительными объективами), а дизайнерские изыски станут атрибутами P40 Pro Porsche Design.