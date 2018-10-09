Анонсы: Игровой смартфон Mate 20X появился на официальном тизере

MForum.ru
09.10.2018,
Не секрет, что 16 октября компания Huawei собирается провести мероприятие где будут представлены новые смартфоны линейки Mate. Большинство более ранних утечек упоминало о Mate 20 и 20 Pro. Также говорилось о перспективе анонса премиальной версии Huawei Mate 20 Porsche Design.
Однако, компания Huawei в своем Twitter опубликовала сообщение с хэш-тегом #HuaweiMate20X, намекающим на релиз еще одной новинки. Причем, в ранних утечках Huawei Mate 20X не фигурировал, таким образом этот тизер для многих стал сюрпризом, а о спецификациях аппарата почти ничего неизвестно. Можно лишь предложить наличие флагманской системы-на-чипе Kirin 980 с продвинутой системой охлаждения, на что намекает текст тизера. Кроме того ожидается 7,21-дюймовый дисплей разрешением 2240x1080 точек. Предполагаемый объем ОЗУ — 4-8 Гб, встроенной памяти — 128-512 Мб. Остальные спецификации неизвестны.
© Антон Печеровый,
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