Анонсы: Игровой смартфон Mate 20X появился на официальном тизере

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Анонсы: Игровой смартфон Mate 20X появился на официальном тизере

09.10.2018, MForum.ru

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Не секрет, что 16 октября компания Huawei собирается провести мероприятие где будут представлены новые смартфоны линейки Mate. Большинство более ранних утечек упоминало о Mate 20 и 20 Pro. Также говорилось о перспективе анонса премиальной версии Huawei Mate 20 Porsche Design.

Анонсы: Игровой смартфон Mate 20X появился на официальном тизере

Однако, компания Huawei в своем Twitter опубликовала сообщение с хэш-тегом #HuaweiMate20X, намекающим на релиз еще одной новинки. Причем, в ранних утечках Huawei Mate 20X не фигурировал, таким образом этот тизер для многих стал сюрпризом, а о спецификациях аппарата почти ничего неизвестно. Можно лишь предложить наличие флагманской системы-на-чипе Kirin 980 с продвинутой системой охлаждения, на что намекает текст тизера. Кроме того ожидается 7,21-дюймовый дисплей разрешением 2240x1080 точек. Предполагаемый объем ОЗУ — 4-8 Гб, встроенной памяти — 128-512 Мб. Остальные спецификации неизвестны.

Анонсы: Игровой смартфон Mate 20X появился на официальном тизере

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации wccftech.com

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врятли они вообще будут его искать.. вот если попасть на чем то, тогда да, могут проверить и телефон.. и повесить еще и его

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