Анонсы: Honor Watch GS 4 представлены официально

MForum.ru
19.03.2024,
Компания Honor провела в Китае презентацию своих смартфонов Magic 6 Ultimate Edition и Magic 6 RSR Porsche Design. Наряду с этими смартфонами бренд представил и другие устройства, включая Honor Watch GS 4.
Honor Watch GS 4 выпускаются в размере 46 мм и оснащены круглым AMOLED-дисплеем диагональю 1,43 дюйма и разрешением 466×466 пикселей. Они доступны в трех цветовых вариантах: Starry Sky Exploration, Galaxy Shuttle и Jasper Astrolabe, с двумя вариантами ремешка: витон или кожаный ремешок.
Honor Watch GS 4 работают под управлением операционной системы реального времени (RTOS) и оснащены Bluetooth 5.0 для подключения к смартфону. При этом новинка способна совершать звонки по Bluetooth с помощью встроенного микрофона и динамика, а также управлять музыкой.
Honor Watch GS 4 оснащены типичным набор датчиков, включая оптический датчик сердечного ритма, датчик давления воздуха и гироскоп. Новинка может отслеживать частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и циклы сна. Также присутствует встроенный GPS с пятью основными спутниковыми системами позиционирования, с помощью которых он может точно отслеживать физические активности, включая бег и езду на велосипеде. Общее количество спортивных режимов превышает 100.
Honor Watch GS 4 поддерживает платежи NFC через WeChat и Alipay. Новинка может работать до двух недель без подзарядки, полная зарядка занимает всего 60 минут. Защита от влаги стандартна для устройств этого класса – Honor Watch GS 4 допускает погружение в воду на глубину до 50 метров (водонепроницаемость 5 АТМ).
Базовая версия Honor Watch GS 4 Starry Sky Exploration доступна по цене 999 юаней (139 долларов США), а два других варианта — по цене 1199 юаней (167 долларов США). Предварительные продажи в Китае уже начались, начало отгрузок – 29 марта. Информации о планах глобального релиза новинки пока нет.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
19.03. [Новинки] Анонсы: Представлены Honor Porsche Design Magic 6 RSR и Magic6 Ultimate / MForum.ru
01.03. [Новинки] Это интересно: Названы лучшие устройства MWC 2024 / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Honor X9b с 108 Мп камерой представят 15 февраля / MForum.ru
02.02. [Новинки] Это интересно: Honor Magic6 Pro оснащен кремниево-углеродным аккумулятором / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Представлены смартфоны серии Honor Magic6 со Snapdragon 8 Gen 3, 1 Тб памяти и 180 Мп камерой / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон Realme Narzo 70 Pro / MForum.ru
19.03. [Новинки] Анонсы: Honor Watch GS 4 представлены официально / MForum.ru
19.03. [Новинки] Анонсы: Представлены Honor Porsche Design Magic 6 RSR и Magic6 Ultimate / MForum.ru
18.03. [Новинки] Слухи: Lava O2 готовится к релизу / MForum.ru
18.03. [Новинки] Слухи: Huawei Band 9 появился в продаже в апреле / MForum.ru
15.03. [Новинки] Анонсы: Asus Zenfone 11 Ultra на Snapdragon 8 Gen 3 представлен официально / MForum.ru
15.03. [Новинки] Слухи: Meizu 21x – середнячок на Snapdragon с АКБ 5500 мАч / MForum.ru
14.03. [Новинки] Анонсы: Представлен iQOO Z9 с чипсетом MediaTek Dimensity 7200 / MForum.ru
14.03. [Новинки] Анонсы: Poco X6 Neo со 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
13.03. [Новинки] Анонсы: Moto G Power 5G (2024) и Moto G 5G (2024) представлены официально / MForum.ru
13.03. [Новинки] Анонсы: Vivo Y03 за $85 представлен официально / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M15 получил OLED-дисплей / MForum.ru
12.03. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Sony Xperia 1 VI, 5 VI и 10 VI / MForum.ru
11.03. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Vivo Y03 / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: POCO M6 5G Airtel Locked – самый дешевый 5G-смартфон на индийском рынке / MForum.ru
07.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые детали OnePlus 13 / MForum.ru
07.03. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A55 и A35 замечены на рендерах / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Itel Icon 2 – смарт-часы с поддержкой Bluetooth-звонков за $13 / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (2a) с Dimensity 7200 Pro и дизайном Glyph представлен официально / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Curve 5G с изогнутым AMOLED-экраном представлен официально / MForum.ru