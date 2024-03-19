Анонсы: Honor Watch GS 4 представлены официально

19.03.2024, MForum.ru

Компания Honor провела в Китае презентацию своих смартфонов Magic 6 Ultimate Edition и Magic 6 RSR Porsche Design. Наряду с этими смартфонами бренд представил и другие устройства, включая Honor Watch GS 4.

Honor Watch GS 4 выпускаются в размере 46 мм и оснащены круглым AMOLED-дисплеем диагональю 1,43 дюйма и разрешением 466×466 пикселей. Они доступны в трех цветовых вариантах: Starry Sky Exploration, Galaxy Shuttle и Jasper Astrolabe, с двумя вариантами ремешка: витон или кожаный ремешок.

Honor Watch GS 4 работают под управлением операционной системы реального времени (RTOS) и оснащены Bluetooth 5.0 для подключения к смартфону. При этом новинка способна совершать звонки по Bluetooth с помощью встроенного микрофона и динамика, а также управлять музыкой.

Honor Watch GS 4 оснащены типичным набор датчиков, включая оптический датчик сердечного ритма, датчик давления воздуха и гироскоп. Новинка может отслеживать частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и циклы сна. Также присутствует встроенный GPS с пятью основными спутниковыми системами позиционирования, с помощью которых он может точно отслеживать физические активности, включая бег и езду на велосипеде. Общее количество спортивных режимов превышает 100.

Honor Watch GS 4 поддерживает платежи NFC через WeChat и Alipay. Новинка может работать до двух недель без подзарядки, полная зарядка занимает всего 60 минут. Защита от влаги стандартна для устройств этого класса – Honor Watch GS 4 допускает погружение в воду на глубину до 50 метров (водонепроницаемость 5 АТМ).

Базовая версия Honor Watch GS 4 Starry Sky Exploration доступна по цене 999 юаней (139 долларов США), а два других варианта — по цене 1199 юаней (167 долларов США). Предварительные продажи в Китае уже начались, начало отгрузок – 29 марта. Информации о планах глобального релиза новинки пока нет.