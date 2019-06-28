Анонсы: Huawei раскрыла планы обновления до Android Q

28.06.2019, MForum.ru

Компания Huawei официально опубликовала список смартфонов, которые обновит до операционной системы Android Q и снабдит оболочкой EMUI 10.

Обновление до Android Q с EMUI 10 получат аппараты серий P30 (P30, P30 Pro, P30 Lite), P20 (P20, P20 Pro), Mate 20 (Mate 20 X, Mate 20 X (5G), Mate 20 Pro, Mate 20, Mate 20 Lite, Mate 20 RS Porsche Design), Mate 10 (Mate 10 Pro, Mate 10, Mate 10 Porsche Design), а также P Smart Z, P Smart 2019 и P Smart+ 2019. О планах обновления семейства Honor будет объявлено отдельно, с точки зрения компании Honor является самостоятельным брендом. На текущий момент известно только о планах выпуска Android Q для Honor 20, Honor 20 Lite и Honor 20 Pro.