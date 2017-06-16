Анонсы: Ivvi V3 c 13 Мп селфи-камерой представлен официально

MForum.ru
16.06.2017,
Состоялась официальная презентация смартфона Ivvi V3 (суббренд Coolpad), представляющего собой аппарат с корпусом из металла и 13 Мп суперширокогоульной камерой на передней панели. В качестве вспышки используется экран смартфона, а производитель подчеркивает умение камеры получать качественные снимки даже в условиях недостатка освещенности.
Разрешение тыловой камеры Ivvi V3 также составляет 13 Мп. Остальные спецификации включают в себя 5,5-дюймовый HD-дисплей, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 8-ядерный процессор (модель используемой системы-на-чипе не уточняется) и аккумулятор емкостью 3200 мАч. ОС – Android 7.0 Nougat. Цена Ivvi V3 – 1599 юаней ($235). Выпускаться новинка будет в черном, серебристом и золотом вариантах.
© Антон Печеровый,
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