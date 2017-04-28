Анонсы: Ivvi F2 – смартфон с VoLTE и ценой $58

28.04.2017, MForum.ru

Китайская компания Ivvi представила смартфон Ivvi F2. Новинка относится к бюджетному сегменту, а ее цена составляет всего 399 юаней. Однако аппарат получился весьма интересный.

Во-первых, Ivvi F2 получил металлический корпус из алюминиево-титанового сплава, что придает ему достаточно неплохой вид. Во-вторых, Ivvi F2 окажется по душе любителям устройств с достаточно крупным экраном – диагональ дисплея этого смартфона составляет 5,5 дюйма (разрешение HD), а для защиты экрана используется закругленное стекло 2,5D. В-третьих, Ivvi F2 оснащен двумя SIM-слотами и поддерживает LTE-сети, включая VoLTE. В остальном все стандартно для бюджетного сегмента – 4-ядерный 1,3 ГГц процессор, 1/2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти. О параметрах аккумулятора и разрешении камер производитель скромно умолчал, видимо выдающихся параметров ждать не стоит. Цена Ivvi F2 с 1 Гб ОЗУ составляет 399 юаней ($58), версия с 2 Гб ОЗУ заметно дороже – 599 юаней ($87).