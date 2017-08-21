Анонсы: Coolpad Cool M7 построен на базе Snapdragon 625

21.08.2017, MForum.ru

Компания Coolpad вывела на китайский рынок смартфон Cool M7, который был оценен в 2699 юаней ($404). Из ключевых особенностей устройства можно отметить 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 625 и 4 Гб ОЗУ.

Также в активе Coolpad Cool M7 присутствуют 64 Гб встроенной памяти и две 13 Мп камеры. Причем, если апертура объектива фронтальной камеры составляет f/2.2, то тыловая камера радует объективом с апертурой f/1.8. Из прочего отметим сканер отпечатка пальцев, двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, 4G VoLTE, аккумулятор емкостью 3200 мАч и Android 7.1.1 Nougat.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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