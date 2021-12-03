Анонсы: Cool 20 Pro со 120 Гц дисплеем представлен официально

MForum.ru
03.12.2021,
Компания Coolpad пополнила свое портфолио смартфоном Cool 20 Pro. Новинка позиционируется как стильное устройство с качественным дисплеем, хорошей камерой и стереодинамиками.
Диагональ экрана Cool 20 Pro составляет 6,58 дюйма при разрешении 2408x1080 и частоте обновления 120 Гц. Аппаратная часть базируется на чипсете MediaTek Dimensity 900 дополненном 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти (+слот microSD). Тыловая камера представлена 50 Мп основным сенсором, вспомогательные – 8 Мп широкоугольная, 2 Мп макро. В каплевидном вырезе экрана разместилась фронтальная камера разрешением 8 Мп. Цена Cool 20 Pro составит 1799 юаней за версию 6+128 Гб. Купить Cool 20 Pro можно будет в черном, белом, синем и оранжевом цветах.
© Антон Печеровый,
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