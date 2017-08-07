Анонсы: Coolpad Note 5 Lite C – недорогой смартфон в металле

MForum.ru
07.08.2017,
Индийская компания Coolpad анонсировала смартфон Note 5 Lite C, представляющий собой немного упрощенную версию Coolpad Note 5 Lite, который был анонсирован в марте этого года. Для производителя новинка станет первым устройством, которое будет ориентировано исключительно на оффлайн продажи.
В плане спецификаций Coolpad Note 5 Lite C представляет собой смартфон начального уровня, однако это не помешало производителю снабдить его металлическим корпусом и сканером отпечатка пальцев. Диагональ дисплея новинки – 5 дюймов, разрешение 1280х720 точек. Основа аппаратной части – чипсет Qualcomm Snapdragon 210 (MSM8909, соответственно новинка поддерживает LTE-сети) дополненный 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Кроме того, в активе Note 5 Lite C имеется 8-мегапиксельная тыловая камера с диафрагмой f / 2.4 и светодиодной вспышкой, а также 5-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f / 2.4. Из прочего отметим наличие двух SIM-карт и аккумулятор емкостью 2500 мАч. Цена Coolpad Note 5 Lite C составтит 7777 индийских рупий ($122). На домашнем рынке продажи новинки в сером и золотом вариантах начнутся уже в этом месяце.
© Антон Печеровый,
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