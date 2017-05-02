Анонсы: Blu R1 Plus – смартфон с аккумулятором 4000 мАч

MForum.ru
02.05.2017,
В ассортименте американской компании BLU Products появился смартфон Blu R1 Plus, ключевой особенностью которого стало сочетание емкого аккумулятора и сравнительно невысокой цены (для американского рынка).
При габаритах 153 х 76,6 х 10,5 мм диагональ экрана Blu R1 Plus составляет 5,5-дюймов (разрешение 1280х720 точек), а основой его «железа» стал чипсет MediaTek MT6737. Спецификации новинки включают в себя 2/3 Гб ОЗУ, 16/32 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловую и 8 Мп фронтальную камеры. Емкость аккумулятора 4000 мАч. Вес новинки – 190 грамм. Blu R1 Plus в версии 2+16 Гб оценен в $140, в версии 3+32 Гб – в $160.
© Антон Печеровый,
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