Анонсы: Blu R1 Plus – смартфон с аккумулятором 4000 мАч

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Анонсы: Blu R1 Plus – смартфон с аккумулятором 4000 мАч

02.05.2017, MForum.ru

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В ассортименте американской компании BLU Products появился смартфон Blu R1 Plus, ключевой особенностью которого стало сочетание емкого аккумулятора и сравнительно невысокой цены (для американского рынка).

Анонсы: Blu R1 Plus – смартфон с аккумулятором 4000 мАч

При габаритах 153 х 76,6 х 10,5 мм диагональ экрана Blu R1 Plus составляет 5,5-дюймов (разрешение 1280х720 точек), а основой его «железа» стал чипсет MediaTek MT6737. Спецификации новинки включают в себя 2/3 Гб ОЗУ, 16/32 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловую и 8 Мп фронтальную камеры. Емкость аккумулятора 4000 мАч. Вес новинки – 190 грамм. Blu R1 Plus в версии 2+16 Гб оценен в $140, в версии 3+32 Гб – в $160.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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