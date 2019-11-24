Телеком: IDT объявила о выпуске модема для сетей 5G FWA в нелицензируемом диапазоне 60ГГц

24.11.2019, MForum.ru

Компания IDT (Integrated Device Technology, Idt), дочерняя компания Renesas Electronics Corp. объявила о выпуске нового продукта Rapid Wave RWM6051, модема миллиметрового диапазона (mmWave), предназначенного для создания абонентского оборудования (CPE) для сетей фиксированного беспроводного доступа 5G.

Модем способен работать с полосой до 14 ГГц в диапазоне 57-71 ГГц (V-band).

Поскольку это так называемый нелицензируемый диапазон частот, любой оператор может быстро развернуть самоорганизующуюся сеть фиксированного беспроводного доступа с беспрецедентно широкой полосой пропускания.

RWM6051 поддерживает такие функциональности, как автономное формирование луча, множественные несущие в канале, адаптация линии, алгоритмы подавления помех в соседних каналах, что упрощает частотное и сетевое планирование в сетях с высокой плотностью пользователей.

На базе модема RW6051 могут создаваться устройства, такие, как CPE CCS Metnet 60G mmWave, .pdf, с дальностью действия до 500 метров и пропускной способностью в 12 Гбит/c. Такие решения могут быть использованы, например, для подключения CCTV.

В основе модема RapidWave используется приемопередатчик Sivers IMA TRX-BF01 RFIC, .pdf, site.

Модем RW6051 уже задействован в модуле связи Fujikura mmWave.

RW6051 это модем для CPE, построенный на основе двухдиапазонного модема RW6050, который предназначен для использования в различном оборудовании беспроводного доступа и опорных сетей.

Модемы построены в рамках сотрудничества с компанией Blu Wireless Technology и используют платформу Typhoon Development Platform.

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теги: телеком 5G пятое поколение модемы 60ГГц