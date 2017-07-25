Анонсы: Blu Vivo 8 – металлический смартфон с Android Nougat за $212

25.07.2017, MForum.ru

За счет хорошего соотношения цены и возможностей на рынке неоператорских устройств США смартфоны Blu достаточно хорошо известны. И Blu Vivo 8, радующий металлическим корпусом, операционной системой Android 7 Nougat и умеренной ценой не является исключением.

Перечень основных спецификаций Blu Vivo 8 включает в себя 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек, чипсет MediaTek 6755 Helio P10, 13 Мп тыловую камеру, фронтальную камеру разрешением 16 Мп и сканер отпечатка пальцев. Blu Vivo 8 поддерживает LTE, оснащен 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Емкость аккумулятора Blu Vivo 8 составляет 4100 мАч, что более чем достаточно для одного дня очень активного использования. Начало поставок Blu Vivo 8 ожидается в ближайшие 2 месяца, но новинку можно предзаказать на Amazon уже сейчас за $212.