Анонсы: BLU G91 Max представлен официально

MForum.ru
24.02.2022,
Компания BLU официально анонсировала смартфон G91 Max. Новинка базируется на чипсете MediaTek Helio G95, оснащена 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти.
Новинка получила экран диагональю 6,8 дюйма, что делает его одним из самых крупных смартфонов этого производителя. Разрешение дисплея – 1080p+, соотношение сторон – 20,5:9. Тыловая камера представлена в конфигурации 108 Мп основной сенсор, 5 Мп и 2 Мп – вспомогательные. Запись видео может вестись в разрешении 4К при частоте 30 кадров в секунду. Для сэлфи предусмотрена фронтальная камера разрешением 16 Мп. Емкость АКБ – 5000 мАч, мощность быстрой зарядки – 18 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился на боковом торце, NFC – не поддерживается. Для рынка США (основной для производителя) цена составит $230.
© Антон Печеровый,
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