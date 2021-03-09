Анонсы: Moto G10 Power с АКБ 6000 мАч представлен официально

09.03.2021, MForum.ru

Под брендом Motorola анонсирован смартфон Moto G10 Power, представляющий собой немного упрощенную версию Moto G10, но с более емкой батареей. Если емкость АКБ Moto G10 составляла 5000 мАч, то Moto G10 Power оснащен батареей на 6000 мАч с быстрой зарядкой 20 Вт.

Спецификации Moto G10 Power включают в себя 6,5-дюймовый дисплей разрешением 720x1600 точек с частотой обновления 60 Гц, чипсет Snapdragon 460, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти,QUAD-камеру на задней панели (48 Мп основная, вспомогательные: широкоугольная, макро и сенсор глубины) и 8 Мп фронтальную камеру. Купить новинку в сером Aurora Grey и Breeze Blu можно начиная с 16 марта. Цена составит $135.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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