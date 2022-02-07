Анонсы: BLU G51 представлен официально

07.02.2022, MForum.ru

Компания BLU официально объявила о выходе на мировой рынок смартфона G51. Новинка базируется на чипсете UNISOC и нацелена в сегмент доступных устройств.

Спецификации BLU G51 включают в себя 6,4-дюймовый дисплей разрешением HD+ с изогнутым 2,5D-стеклом, чипсет UNISOC SC9863 (8 ядер, 1,6 ГГц), 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти (+слот microSD, до 64 Гб), сдвоенную тыловую камеру с сенсорами 13 Мп, 8 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4000 мАч. Поддержки быстрой зарядки нет, но разъем для подключения зарядного устройства – USB Type C. Дактилоскопический сенсор BLU G51 размещен на задней панели. ОС - Android 11 Go Edition. Габариты 162,4 мм x 77,5 мм x 9 мм, вес – 185 г. BLU G51s выпускается в трех цветовых вариантах: бронзовом, оливково-зеленом, красном и градиентном синем. Цена и сроки релиза пока не объявлены.