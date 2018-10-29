Анонсы: ASUS Zenfone Max (M1) в России оценили в 8888 рублейb

MForum.ru
29.10.2018,
Компания ASUS начала продажи на российском рынке смартфона Zenfone Max (M1), установив на него весьма привлекательную цену в 8888 рублей. И для смартфона с 3 Гб ОЗУ и сдвоенной камерой это очень хорошее предложение. Начало отгрузок запланировано на 1 ноября текущего года.
Спецификации ASUS Zenfone Max (M1) с номером модели ZB555KL включают в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 425, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, экран диагональю 5,5-дюймов при разрешении 1440х720 точек, сдвоенную тыловую камеру (13+8 Мп), поддержку двух SIM-карт и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Работает аппарат под управлением Android 7.0 (Nougat). Приобрести ASUS Zenfone Max (M1) можно в черном и золотистом цветах.
© Антон Печеровый,
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