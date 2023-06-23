Слухи: Появились спецификации и изображения Asus Zenfone 10

MForum.ru

Слухи: Появились спецификации и изображения Asus Zenfone 10

23.06.2023, MForum.ru

Просочившиеся на прошлой неделе рендеры Asus Zenfone 10 показали его дизайн и варианты цвета. Новый набор изображений Zenfone 10 подтвердил утечку на прошлой неделе и подтвердил наличие 3,5-мм разъема для наушников — функция, необычная для флагманов в наши дни.

Слухи: Появились спецификации и изображения Asus Zenfone 10

Asus не детализировала спецификации Zenfone 10, но подтвердила, что смартфон будет оснащен SoC Snapdragon 8 Gen 2, 5,9-дюймовым экраном, беспроводной зарядкой и шестиосевой стабилизацией второго поколения.

Слухи: Появились спецификации и изображения Asus Zenfone 10

Источник утечки утверждает, что Asus Zenfone 10 будет оснащен 5,9-дюймовой AMOLED-панелью разрешением FullHD+ и частотой обновления экрана 120 Гц.

Слухи: Появились спецификации и изображения Asus Zenfone 10

Селфи-камера Zenfone 10, вероятно, будет использовать 32-мегапиксельный датчик, в то время как двойная камера на задней панели будет включать 200-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеры.

Слухи: Появились спецификации и изображения Asus Zenfone 10

Смартфон получит класс защиты IP68 и металлический корпус с пластиковой задней панелью. В прошлом месяце Asus (по ошибке) сообщила, что Zenfone 10 будет иметь приблизительную розничную стоимость в 749 долларов, но неясно, будет ли это базовая модель или другой вариант. Официально новинку представят 29 июня.

Слухи: Появились спецификации и изображения Asus Zenfone 10

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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