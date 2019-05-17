Анонсы: ASUS Zenfone 6 получил откидную камеру

MForum.ru
17.05.2019,
Компания ASUS официально представила смартфон Zenfone 6, одно из особенностей которого стала откидная камера. Технически это реализовано через откидной механизм, с углом поворота до 180 градусов. Таким образом, сдвоенный модуль 48+13 Мп (на основе Sony IMX586) может выполнять роль как тыловой, так и фронтальной камеры.
Управление поворотом осуществляется из приложения. По заявлению ASUS в ходе тестов надежности механизм без проблем прошел более 100 000 циклов. Также присутствует специальный алгоритм защиты модуля, активизирующийся при падении устройства.
Благодаря такой конструкции камеры ASUS смог использовать экран без вырезов и с максимально узкими рамками, который занимает 92% площади передней панели. Диагональ экрана ASUS Zenfone 6 — 6,4 дюйма при разрешении 2340х1080 точек. В части аппаратной платформы речь идет о Qualcomm Snapdragon 855, 6/8/12 Гб ОЗУ и 64/128/256/512 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет внушительные 5 000 мАч с поддержкой Quick Charge 4.0 (18W).
Из прочего отметим стереодинамики с усилителями NXP TFA9874 и поддержкой Hi-Res Audio и DTS Headphone. ОС — Android 9.0 с оболочкой Zen UI. В России ASUS Zenfone 6 можно будет купить по цене от 39 990 рублей за конфигурацию 6+64 Гб. Вариант 8+256 оценен в 49 990, а 12+512 — 69 990. Старт прием предзаказов — 23 мая.
© Антон печеровый,
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