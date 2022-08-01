Анонсы: ASUS Zenfone 9 – компактный смартфон на Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

01.08.2022, MForum.ru

Компания ASUS официально анонсировала смартфон Zenfone 9. Новинка отличается сочетанием компактности и мощного «железа».

Диагональ AMOLED-экрана ASUS Zenfone 9 составляет 5,9 дюйма при разрешении 2400x1080 точек и частоте обновления до 120 Гц. Основ аппаратной платформы – чипсет Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 дополненный 8/16 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4300 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт.

Тыловая камера ASUS Zenfone 9 представлена связкой 50 Мп основного сенсора и 12 Мп широкоугольного. Разрешение фронтальной камеры – 12 Мп.

Много внимания производитель уделил возможности использования устройства одной рукой. В частности в совмещенном с клавишей включения дактилоскопическом сенсоре появилась специальная сенсорная зона распознающая ряд жестов.

Из прочего отметим защиту от влаги IP68, входящий в комплект поставки чехол с возможностью фиксации смартфона к рюкзаку, а также акцент в позиционировании на любителей экстремального отдыха. Цена стартует от 799 евро, до 21 августа скидка составит 70 евро.