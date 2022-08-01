Анонсы: ASUS Zenfone 9 – компактный смартфон на Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

MForum.ru

Анонсы: ASUS Zenfone 9 – компактный смартфон на Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

01.08.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания ASUS официально анонсировала смартфон Zenfone 9. Новинка отличается сочетанием компактности и мощного «железа».

Анонсы: ASUS Zenfone 9 – компактный смартфон на Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Диагональ AMOLED-экрана ASUS Zenfone 9 составляет 5,9 дюйма при разрешении 2400x1080 точек и частоте обновления до 120 Гц. Основ аппаратной платформы – чипсет Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 дополненный 8/16 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4300 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт.

Анонсы: ASUS Zenfone 9 – компактный смартфон на Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Тыловая камера ASUS Zenfone 9 представлена связкой 50 Мп основного сенсора и 12 Мп широкоугольного. Разрешение фронтальной камеры – 12 Мп.

Анонсы: ASUS Zenfone 9 – компактный смартфон на Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Много внимания производитель уделил возможности использования устройства одной рукой. В частности в совмещенном с клавишей включения дактилоскопическом сенсоре появилась специальная сенсорная зона распознающая ряд жестов.

Анонсы: ASUS Zenfone 9 – компактный смартфон на Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Из прочего отметим защиту от влаги IP68, входящий в комплект поставки чехол с возможностью фиксации смартфона к рюкзаку, а также акцент в позиционировании на любителей экстремального отдыха. Цена стартует от 799 евро, до 21 августа скидка составит 70 евро.

Анонсы: ASUS Zenfone 9 – компактный смартфон на Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

08.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне ASUS Zenfone 9 / MForum.ru

13.05. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone 8 Flip – смартфон с поворотной камерой / MForum.ru

13.05. [Новинки] Анонсы: Компактный флагман ASUS Zenfone 8 представлен официально / MForum.ru

19.04. [Новинки] Слухи: Meizu тоже готовит компактный смартфон / MForum.ru

19.04. [Новинки] Слухи: Появились подробности об ASUS Zenfone 8 mini / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 20:27 ABloud Тема: GS Group (кластер Технополис GS, г.Гусев, Калининградской области) (21.02.2018)
[Российская электроника. SSD] «Рэйдикс» и GS Nanotech представили результаты тестов производительности системы с использованием российских твердотельных накопителей GS SSD и ПО RAIDIX ERA В ходе ...
Вчера 18:30 ABloud Тема: Облигационные займы телеком-компаний (08.07.2011)
[Облигационные займы. МТС. Пресс-релизы] МТС успешно закрыла две книги заявок на размещение биржевых облигаций МТС серии 001Р-22 и МТС Банка 001Р-02 01 августа 2022 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС ...
Вчера 16:44 ABloud Тема: Алтайский край (04.12.2007)
[Развитие сетей. Алтайский край. Республика Алтай] От Маймы до Чемала: МегаФон ускорил мобильный интернет на Алтае 1 августа 2022, пресс-релиз "МегаФон" через MForum.ru. МегаФон провел комплексную ...
29.07.2022 22:08 ABloud Тема: HR (Human Resources) (18.09.2019)
[HR. IT-платформы. МегаФон] МегаФон переводит HR-процессы на отечественное ПО 29 июля 2022, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. МегаФон переводит ключевые HR-процессы на российскую платформу Neon. ...
29.07.2022 18:07 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
Официального источника нет. Есть топик, где всё обсуждается. Сам лично проверял https://ok.ru/tele2/topi...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

01.08. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone 9 – компактный смартфон на Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 / MForum.ru

01.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Motorola Moto G32 на чипсете Snapdragon 680 / MForum.ru

28.07. [Новинки] Анонсы: Realme Q5 Carnival c 12 Гб ОЗУ представлен официально / MForum.ru

28.07. [Новинки] Анонсы: Флагманский планшет Huawei MatePad Pro 11" представлен официально / MForum.ru

27.07. [Новинки] Анонсы: Itel A23s с Unisoc SC9832E & Android 11 Go оценен в 5299 индийский рупий / MForum.ru

26.07. [Новинки] Анонсы: Vivo T1x на Snapdragon 680 представлен официально / MForum.ru

26.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Legion Y70 получит Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 / MForum.ru

26.07. [Новинки] Анонсы: Oppo A97 – недорогой смартфон с 12 Гб ОЗУ / MForum.ru

25.07. [Новинки] Анонсы: Представлена глобальная версия Honor X8 5G / MForum.ru

22.07. [Новинки] Анонсы: Honor Tablet 8 – недорогой планшет с экраном 12 дюймов / MForum.ru

21.07. [Новинки] Анонсы: Флагманский Nubia Z40S Pro представлен официально / MForum.ru

20.07. [Новинки] Анонсы: IQOO 10 и 10 Pro на базе Snapdragon 8+ Gen 1 с зарядкой 200 Вт представлены официально / MForum.ru

20.07. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Tecno серии Camon 19 появились в России / MForum.ru

20.07. [Новинки] Анонсы: Realme C35 появился на российском рынке / MForum.ru

19.07. [Новинки] Анонсы: Vivo T1 появился в России / MForum.ru

19.07. [Новинки] Анонсы: Bkav Bphone A85 – смартфон из Вьетнама / MForum.ru

18.07. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 12 Pro 4G представлен официально / MForum.ru

18.07. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 9 – бюджетный смартфон с 90 Гц дисплеем и 6 Гб ОЗУ / MForum.ru

15.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M13 представлен в двух версиях – 4G и 5G / MForum.ru

14.07. [Новинки] Анонсы: Компактный планшет Nokia T10 представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: