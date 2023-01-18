Анонсы: Asus 8 и 8 Flip обновят до Android 13

MForum.ru

Анонсы: Asus 8 и 8 Flip обновят до Android 13

18.01.2023, MForum.ru

В прошлом месяце Asus выпустила стабильное обновление Android 13 для последней версии Zenfone 9. Теперь бренд предлагает программное обеспечение для более старых моделей Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip. Обновление распространяется практически во всех регионах, кроме Японии.

Анонсы: Asus Zenfone 8 и 8 Flip обновят до Android 13

Asus Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip получают стабильную версию Android 13 с версией программного обеспечения 33.0210.0210.210. Как уже упоминалось, обновление распространяется в большинстве регионов, включая Россию, Индию, Тайвань и Европу. Пользователи вышеупомянутых устройств должны получить обновление в ближайшие дни.

Обновление содержит все новые функции, представленные в Android 13, включая январское исправление для системы безопасности. Программное обеспечение настраивает панель быстрых настроек, панель уведомлений и панель громкости в соответствии с дизайном Android 13 и обновляет Mobile Manager, Contacts, Phone, Emergency Dialer, File Manager и другие приложения.

Выпуск Android 13 для серии Zenfone 8 соответствует графику обновления, опубликованному в ноябре прошлого года. Таким образом, можно ожидать, что стабильная версия Android 13 появится на ROG Phone 6 и 6D до конца первого квартала, а затем, во втором квартале, на ROG Phone 5 и 5S.

© Антон Печервоый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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