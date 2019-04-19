Анонсы: ASUS Zenfone Live (L2) представлен официально

MForum.ru
19.04.2019,
Компания ASUS официально анонсировала смартфон Zenfone Live (L2). Новинка нацелена в бюджетный сегмент и во многом аналогична своему предшественнику. В отличии от устройств линейки Max, программная часть включает в себя фирменную оболочку ZenUI поверх Android 8.1 Oreo.
В активе ASUS Zenfone Live (L2) присутствуют 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, 2 Гб ОЗУ, 16/32 Гб встроенной памяти, 5 Мп фронтальная камера и аккумулятор емкостью 3000 мАч. В зависимости от рынка ASUS Zenfone Live (L2) может получить чипсет Qualcomm Snapdragon 425 или 430, а разрешение основной камеры составит 8 или 13 Мп. Данных о варианте новинки для российского резиза пока не сообщаются.
© Антон Печеровый,
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